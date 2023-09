Infrastrutture: gruppo Fibre Net a Expo Ferroviaria Milano il 3-5 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Competenze di ingegneria sismica, produzione, assistenza, ricerca e sperimentazione al servizio della sicurezza delle infrastrutture di trasporto e strategiche. Ma anche la disponibilità - a beneficio di progettisti, imprese ed enti impegnati a rendere le opere sicure e sostenibili - di un team di tecnici specializzati dedicato alle grandi infrastrutture, in grado di garantire assistenza tecnica dalla progettazione all’appalto, fino alle operazioni conclusive del cantiere. Il gruppo Fibre Net di Udine si presenta con queste credenziali all’11esima Expo Ferroviaria in programma dal 3 al 5 ottobre prossimi al padiglione 9 del quartiere fieristico di Fiera Milano Rho. Fibre Net Group sarà presente allo stand A38, mentre la business unit dedicata all’industria, P-Trex, occuperà lo spazio B24. Il player friulano, da oltre 20 anni specializzato nell’antisismica e nel rinforzo strutturale, vanta expertise e tecnologie all'avanguardia che consentono di proporre soluzioni innovative, certificate, efficaci e performanti per garantire la sicurezza e l'affidabilità di ponti, viadotti e gallerie. Senza dimenticare che l’azienda è stata insignita dell'Alta onorificenza di bilancio 'Industria Felix', riconoscimento riservato alle migliori performance gestionali di imprese ritenute solvibili o sicure rispetto al Cerved Group Score Impact. (segue) (Com)