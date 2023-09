Infrastrutture: gruppo Fibre Net a Expo Ferroviaria Milano il 3-5 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, poi, P-Trex presenterà nuove soluzioni custom, prodotti e strutture preassemblate, in Prfv (Polimeri rinforzati in fibra di vetro) che assicurano resistenza all’usura e alla corrosione, leggerezza, design flessibile e integrato, riduzione della manutenzione e dei consumi energetici, resilienza e sostenibilità ambientale. Tutto ciò nell’ottica di perseguire gli obiettivi fondamentali di efficienza e sicurezza degli operatori e dei passeggeri. "La sostenibilità finanziaria che ci viene riconosciuta ci consente di essere affidabili, accanto a committenza e clienti, anche rispetto a commesse di grande rilievo - dice Cecilia Zampa, direttore commerciale e Ceo di Fibre Net -. Penso, ad esempio, alle opere di adeguamento infrastrutturale o agli interventi strategici del Pnrr che richiedono partnership con realtà industriali organizzate, solide e stabili finanziariamente, con una visione aperta al mondo e ai mercati internazionali. Il solo Piano di ripresa e resilienza impegna circa 25 miliardi sulle ferrovie, ma se guardiamo più a lungo termine, parliamo di almeno 125 miliardi che saranno investiti nel prossimo decennio. Ecco perché è fondamentale per il nostro gruppo farsi trovare pronto di fronte a una grande sfida con competenza, professionalità e massima affidabilità per i nostri partner e interlocutori". (Com)