Calcio: Zanettin (FI), bene Abodi su razzismo, tenere alta la guardia

- "Le parole del ministro Abodi ci rassicurano sul suo impegno personale e dell'intero governo contro il fenomeno del razzismo. governo, federazioni e dirigenti sportivi sono chiamati a tenere alta la guardia rispetto al razzismo, che anche in questo ambito deve essere punito con massimo rigore". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, intervenendo in Aula in replica al ministro dello Sport Andrea Abodi in merito all'interrogazione, presentata dal senatore azzurro, su un episodio avvenuto durante una partita del campionato di serie C tra il Lanerossi Vicenza ed il Trento, che ha visto vittima il giocatore Joan Freddi Greco, definito "negro" dal telecronista. "Il razzismo non è certamente un fenomeno solo nostrano, come dimostra ad esempio quanto denunciato qualche mese fa dal campione del Real Madrid Vinicius - ha aggiunto -. Bisogna lavorare tutti, ad ogni livello, perché nessuno, da Vinicius a Freddi Greco, possa essere insultato in un campo da gioco per il colore della sua pelle. Peraltro, episodi anche recentissimi ci inducono a un'ulteriore riflessione sulla professionalità non sempre esemplare delle nuove generazioni di telecronisti", ha concluso.(Rin)