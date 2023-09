Spagna: Corte costituzionale si pronuncerà su imposta grandi patrimoni entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale spagnola dovrebbe pronunciarsi sull'imposta straordinaria sulle grandi fortune entro la fine dell'anno, dopo i ricorsi di incostituzionalità presentati da quattro regioni (Comunità di Madrid, Murcia, Galizia e Andalusia). Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", per chiarire se l'imposta di solidarietà sulle grandi fortune violi l'autonomia finanziaria e invada le competenze regionali in materia di tributi devoluti, come sostengono i ricorrenti, la questione è al vaglio di quattro magistrati che saranno i relatori per ciascuno dei ricorsi. L'imposta, applicabile ai patrimoni superiori a 3 milioni di euro, è di natura temporanea, in quanto in linea di principio sarà applicata nel 2023 e nel 2024, ma non è stata esclusa una sua possibile estensione. È stata approvata dal governo di Pedro Sanchez nel dicembre 2022 con l'obiettivo di combattere gli effetti della guerra in Ucraina e della crisi energetica. La decisione della Corte costituzionale, che sarà definitiva, arriverà dopo che i grandi patrimoni hanno già affrontato il primo pagamento dell'imposta, tra il primo e il 31 luglio, con cui sono stati versati nelle casse pubbliche 623,6 milioni di euro, secondo quanto reso noto dal ministero delle Finanze. (Spm)