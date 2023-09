Cina-Siria: presidente Assad arrivato ad Hangzhou, atteso alla cerimonia dei Giochi asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, è arrivato oggi nella metropoli orientale cinese di Hangzhou per presenziare alla cerimonia d’apertura dei Giochi asiatici, al via il 23 settembre. All’evento sono attesi anche il re della Cambogia, Norodom Sihamoni; il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah; il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal; il primo ministro di Timor Est, Xanana Gusmao; il premier della Corea del Sud, Han Duck-soo; il presidente della camera bassa del parlamento della Malesia, Johari bin Abdul. La cerimonia sarà aperta dal presidente cinese, Xi Jinping, che presiederà un ricevimento di benvenuto ed eventi per i dignitari stranieri il 22 e 23 settembre. (Cip)