Maltempo: Coldiretti, finisce estate bollente con un grado in più

- Il maltempo sancisce la fine dell’estate che dal punto di vista climatologico ha fatto registrare una temperatura superiore di 1,04 gradi la media storica che la classifica tra le otto più calde dal 1800. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in riferimento all’allerta meteo per temporali nel Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana ed Umbria che sancisce l’arrivo dell’autunno con un calo delle temperature di 7-8 gradi entro il weekend proprio con il cambio di stagione con l’equinozio di autunno che cade quest’anno alle ore 8,49 di sabato 23 settembre. Il caldo record in Italia nell’estate 2023 è stato accompagnato da una media di oltre 22 eventi estremi al giorno lungo la Penisola, tra grandinate, trombe d’aria, bombe d’acqua, ondate di calore e tempeste di vento che hanno provocato danni secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti. (segue) (Com)