Maltempo: Coldiretti, finisce estate bollente con un grado in più (2)

- Un’annata nera per l’agricoltura italiana con danni che, tra coltivazioni e infrastrutture, supereranno i sei miliardi dello scorso anno a causa dei cambiamenti climatici con un taglio del 10 per cento della produzione di grano, del 60 per cento per le ciliegie e del 63 per cento delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno, secondo l’analisi Coldiretti e si registrano un calo anche per il pomodoro e per la vendemmia (-12 per cento). A beneficiare delle condizioni climatiche anomale con il caldo intervallato dalla pioggia è stata la nascita dei funghi in Italia con un’esplosione di porcini e aumenti del “raccolto” fino al +20 per cento rispetto all’anno scorso, secondo il monitoraggio di Coldiretti sull’inizio delle attività di ricerca che sostiene il turismo di settembre lungo la Penisola: A fronte di una stagione dei funghi positiva anche se con profonde differenze da zona a zona, nelle attività di ricerca e raccolta è però necessario – ricorda la Coldiretti – rispettare alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza per evitare problemi e incidenti. (Com)