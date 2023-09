Migranti: Bonaccini, governo dimostra inefficienza, a cosa servono i Cpr?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Un governo "che per anni ha usato slogan su porti chiusi, adesso dimostra la sua inefficienza, infatti sono aumentati gli sbarchi. Sono rimasto sbalordito. C’è improvvisazione. Se i Cpr non servono per gestire le ondate di migranti, così impetuose, allora a cosa servono?”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al programma “Omnibus” su La7. “Domani chiederemo in numeri degli sbarchi. La gestione di questi arrivi – ha aggiunto - andrebbe fatta con l’accoglienza diffusa che consente di gestire al meglio una ridistribuzione". (Rin)