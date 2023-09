Mobilità: assessore Roma, tre cantieri critici, aumentiamo Tpl e meno auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, per quanto riguarda il traffico, ci sono tre cantieri critici, ma “dobbiamo migliorare quantità e qualità del trasporto pubblico” per “passare dalla dittatura dell’auto alla democrazia dell’intermodalità”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, in un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”. La situazione del traffico a Roma “è complessa. Monitoriamo i flussi - ha aggiunto l'assessore - ma non posso fare nuovi ponti o una sopraelevata. Posso solo mitigare il traffico modificando la viabilità”. Oltre a quello di piazza Pia, “abbiamo altri due cantieri che ci fanno penare - ha spiegato Patanè - perché quando ci sono ostruzioni di questo tipo i riflessi li vedi a distanza di chilometri, il traffico funziona come l’acqua. Se chiudo Ponte dell’Industria, ad esempio, devo riorganizzare i ponti Marconi e Testaccio. Dobbiamo aumentare quantità e qualità del trasporto pubblico. E poi continuare a investire sull’intermodalità, soprattutto per i giovani. I romani devono fare un cambio di mentalità, passare dalla dittatura dell’auto alla democrazia dell’intermodalità. Questa la nostra visione, ora è il momento di fare le cose: il cantiere non è solo disagio, ma qualcosa che migliora la città. Del resto chi bello vuole apparire, un poco deve soffrire”, ha concluso Patanè. (Rer)