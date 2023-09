Roma: assessora Lavori pubblici, inaugurazione strade per Ryder Cup sabato mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi su via Tiburtina saranno ultimati in tempo per la Ryder Cup, “sabato mattina sarà presente il sindaco per il taglio del nastro”. Lo ha detto l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, in un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”. “Stiamo risistemando via Tor de’ Schiavi – ha spiegato l’assessora - ponte Risorgimento per lavori di Acea, via di Capannelle, via Luisa di Savoia, via Appia Pignatelli, via Isacco Newton, via Nairobi, viale Palmiro Togliatti. Stiamo anche ultimando gli interventi su via Tiburtina in tempo per la Ryder Cup, sabato mattina sarà presente il sindaco per il taglio del nastro”. Per alleggerire il traffico cittadino, “il sindaco firmerà presto un’ordinanza in base alla quale nei cantieri dei sottoservizi si lavori, ove possibile, soltanto in fascia notturna, nelle situazioni che non lo consentono l’orario dovrà essere invece tra le 10 e le 16 per ridurre l’impatto sui picchi di traffico”, ha concluso Segnalini. (Rer)