Sport: Rauti, inserimento in Costituzione passaggio storico

23 luglio 2021

- L'inserimento dello sport nell'articolo 33 della nostra Carta costituzionale “rappresenta un passaggio storico ed un importante riconoscimento dell'alto valore sociale, educativo, inclusivo e di promozione psicofisica. Un traguardo atteso da tempo e finalmente raggiunto, grazie a Fratelli d'Italia, da sempre sensibile e vicina al mondo dello sport, ed all'impegno del senatore Antonio Iannone, primo firmatario della legge". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa e senatrice, Isabella Rauti, con delega alla promozione e coordinamento dell'attività sportiva militare. "Il dicastero della Difesa - evidenzia Rauti - è da sempre impegnato in modo concreto e fattivo nella valorizzazione dell'attività sportiva in ogni sua declinazione tra cui quella paralimpica. Da oggi possiamo scrivere una nuova pagina di storia e rafforzare la collaborazione con il ministero per lo sport e i giovani, il Coni e ogni altro assetto dello Stato affinché lo sport sia ancora di più un diritto di tutti ad ogni livello e sempre più inclusivo". (Rin)