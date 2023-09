Ucraina: presidente romeno Iohannis, trovate soluzioni per transito prodotti agricoli a mercati globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state trovate delle soluzioni per la gestione delle esportazioni di cereali dall'Ucraina in modo che gli agricoltori romeni non ne subiscano le conseguenze. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, a New York dopo un incontro il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e con la vicepremier e ministra degli Esteri bulgara Marya Gabriel. Iohannis ha detto che i colloqui si sono concentrati sul transito dei cereali e l'esportazione di questi prodotti verso i Paesi attraverso i quali avviene il transito. "Abbiamo trovato delle soluzioni sia per il transito dei prodotti agricoli dall'Ucraina verso i mercati mondiali, sia per gestire l'esportazione di questi prodotti verso la Romania. Abbiamo riscontrato apertura da parte ucraina, il governo rumeno è stato coinvolto molto bene e le condizioni sono state negoziate, la Commissione ha proposto soluzioni aggiuntive. In sostanza si tratta di un sistema di autorizzazione per queste esportazioni, autorizzazione che deve essere concordata da entrambe le parti, in questo modo possiamo controllare molto bene il fenomeno e non colpire gli agricoltori rumeni, che si lamentano di questi prodotti", ha affermato il capo dello Stato. (segue) (Rob)