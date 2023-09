Ucraina: presidente romeno Iohannis, trovate soluzioni per transito prodotti agricoli a mercati globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la gestione del transito dei cereali, Iohannis ha invocato un approccio "orientato a trovare una soluzione". "Conosciamo molto bene il problema. Anche noi in Romania abbiamo l'insoddisfazione degli agricoltori, abbiamo problemi concreti da risolvere con questo transito, ma secondo me non è importante concentrarsi sul blocco del transito dei cereali o farne una questione di politica nazionale. Secondo me dobbiamo cercare soluzioni. E diciamo che abbiamo trovato queste soluzioni", ha aggiunto il capo dello Stato. Il presidente ha parlato della necessità di continuare a garantire il transito del grano dall'Ucraina. "Una parte significativa di questo transito avviene attraverso la Romania e, d'altra parte, è estremamente importante gestire l'esportazione non dichiarata di questi prodotti, ad esempio verso i mercati romeni e, insieme alla parte ucraina, il governo di Bucarest ha riscontrato soluzioni che sono state approvate anche dalla Commissione", ha affermato Iohannis. (Rob)