Turismo: Santanchè a Macao, vogliamo raccontare un'Italia mai banale

- "La nostra collaborazione, la nostra partnership, direi che ormai è collaudata, perché tante sono state le iniziative che abbiamo fatto, e continueremo a fare, insieme". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel corso dell’incontro con il ministro della Cultura e del Turismo cinese Hu Heping avvenuto prima della cerimonia di apertura del Global Tourism Economy Forum di Macao. "Noi vogliamo promuovere di più l’Italia, vogliamo raccontare un’Italia che non è soltanto quella delle città più importanti, ma far capire che ci sono altre destinazioni turistiche interessanti; vogliamo mettere in luce come in Italia si venga a vivere delle esperienze, e faremo in modo di essere sempre più accattivanti, ponendoci come obiettivo che il turista non venga solo una volta ma che voglia tornare perché sente la mancanza dell’Italia", ha aggiunto. (Rin)