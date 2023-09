Sardegna: Regione stanzia fondi per cantieri occupazionali Protezione Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha stanziato i fondi necessari per attivare i cantieri occupazionali realizzati dalla Protezione Civile, che ha provveduto ad inoltrare ai Comuni la documentazione necessaria per l’attivazione della misura, che coinvolgerà 137 unità lavorative. Con la variazione di bilancio sono state impegnate le risorse per il 2024 e il 2025. “Tutti i lavoratori saranno messi in sicurezza fino al 2025”. Lo ha assicurato l’Assessore regionale del Lavoro, Ada, Lai durante un confronto, in videoconferenza, con le rappresentanze sindacali sul futuro dei destinatari di procedura di licenziamento collettivo ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, Sittel e Unilever. “Costruire percorsi lavorativi per più di cento persone - ha osservato Lai - che saranno impiegati per tre anni nei Comuni è un grande risultato. Ora bisogna far partire al più presto i cantieri, per poi valutare e correggere le criticità, che eventualmente emergeranno nel corso del tempo”. (Rsc)