Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto nuvoloso o coperto con locali e temporanee schiarite sulla bassa pianura e sui settori orientali. Precipitazioni tra notte e mattina precipitazioni deboli o localmente moderate su settori occidentali e rilievi alpini e prealpini; dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, ed interessamento dei rilievi alpini, prealpini e della fascia di pianura adiacente. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. In pianura minime comprese tra e 15 e 18 °C, massime tra 23 e 27 °C. (Rem)