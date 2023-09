© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni moderate o forti anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti; debole pioggia intermittente sulla bassa pianura e in Appennino. Quota neve in calo in serata localmente fino a 2500 -2700 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime attorno a 16 °C, massime attorno a 22°C. (Rem)