Romania: presidente, valutare se citare in giudizio Austria in caso di nuovo veto ad adesione a Schengen

- Lo Romania dovrebbe analizzare con molta attenzione la possibilità di citare in giudizio l'Austria se si opporrà di nuovo alla sua adesione all’area Schengen. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, a New York. Il primo ministro Marcel Ciolacu ha dichiarato lunedì che, nel caso in cui l'Austria votasse a dicembre contro l'adesione della Romania all’area Schengen, Bucarest presenterà ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue). Nel dicembre 2022, Johannis aveva respinto categoricamente questa possibilità. (Rob)