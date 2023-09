Rai: Boschi (Iv), stop a fake news in contratto di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sia una stretta di vite su fake news e disinformazione. Con più attenzione all'informazione scientifica, con un monitoraggio costante e con l'introduzione di meccanismi sanzionatori più efficaci verso la Rai". Lo ha chiesto la vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai Maria Elena Boschi intervenendo nella Commissione riunita a discutere sul nuovo contratto di servizio. "Per rendere immediatamente attuabili questi necessari cambiamenti - ha sottolineato - abbiamo presentato emendamenti al parere al contratto di servizio Rai predisposto dai relatori". Per Boschi "è grave quanto avvenuto su Rai Radio1 durante la trasmissione 'Giù la maschera' di Marcello Foa, in cui Massimo Citro Della Riva, già sospeso dall'Ordine dei medici, in un'intervista di 15 minuti ha avuto la possibilità di esprimere senza un vero contraddittorio posizioni non solo prive di fondamento scientifico, ma - ha spiegato - anche in grado di generare una pericolosa disinformazione in tema di salute. Nessuna trasmissione 'riparatoria' può cancellare il danno alla credibilità alla rete e alla stessa Rai. È necessario che la Rai disponga un controllo capillare affinché non vi siano zone franche in cui la disinformazione può proliferare. Il servizio pubblico - ha concluso Boschi - ha il dovere di offrire alle cittadine e ai cittadini un'informazione corretta e di qualità". (Rin)