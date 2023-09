Onu: Cirielli partecipa a evento italiano sulla trasformazione dei sistemi agroalimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha aperto ieri l’evento di alto livello “Catalysing global action for sustainable and resilient agri-food systems transformation to accelerate the SDGs”, organizzato a margine dell'Assemblea generale dell'Onu dall’Italia insieme al Giappone (Presidenza del G7), agli Emirati Arabi Uniti (Presidenza COP28) e alla Fao. L’evento, a cui hanno partecipato la vice segretaria generale dell’Onu Amina Mohammed, la nuova ministra degli Affari Esteri giapponese Yoko Kamikawa, la ministra del Cambiamento climatico e dell’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti Mariam Almehiri, e il direttore generale della Fao Qu Dongyu, ha permesso di approfondire l’importante nesso tra clima e sicurezza alimentare, in linea di continuità con il secondo vertice Onu sui Sistemi Alimentari ospitato a Roma a luglio scorso. Il Vice Ministro Cirielli ha evidenziato che “l’Italia ha intensificato il suo sostegno agli sforzi della comunità internazionale nel campo della trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari. Le crisi alimentari e i cambiamenti climatici nei Paesi più poveri sono tra le cause principali dei movimenti migratori, cause che vanno affrontate e risolte alla radice”. (segue) (Res)