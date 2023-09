Onu: Cirielli partecipa a evento italiano sulla trasformazione dei sistemi agroalimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sono le linee di azione per affrontare insieme le sfide globali legate all’alimentazione proposte dal vice ministro Cirielli: “assicurare risorse finanziarie adeguate per i Paesi in difficoltà; adottare politiche coerenti per ridurre le emissioni di carbonio e rafforzare i sistemi di produzione alimentare contro il cambiamento climatico, la siccità e altri eventi estremi; realizzare progetti comuni per affrontare la crisi climatica sviluppando l’agricoltura sostenibile”. Il vice ministro Cirielli ha ricordato il sostegno italiano a una ripresa dell’Accordo sul Grano dichiarando che “la sicurezza alimentare sarà una priorità chiave della Presidenza italiana del G7 nel 2024, durante la quale intendiamo coinvolgere l'Unione Africana come interlocutore permanente, elaborando politiche condivise con i Paesi africani”. (Res)