Spagna: "El Pais", Ue accetta proposta governo di togliere introduzione pedaggi autostradali da Pnrr

- La Commissione europea avrebbe accettato la proposta del governo spagnolo di ritirare dai punti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) l'introduzione dei pedaggi autostradali a partire dal 2024. Lo hanno riferito diverse fonti comunitarie al quotidiano "El Pais". Questo impegno era legato al pagamento della sesta tranche di fondi europei da 8 miliardi di euro. Nel documento inviato a Bruxelles nell'aprile 2021, l'esecutivo di Madrid prometteva di creare un meccanismo di pagamento per l'uso delle strade statali in conformità con il principio "chi inquina paga". Questa proposta, tuttavia, aveva suscitato forti tensioni politiche che si sono intensificate durante la campagna per le elezioni generali del luglio scorso. Data la mancanza di consenso e la cattiva situazione economica, il governo, attraverso il ministero dei Trasporti, ha annunciato che non avrebbe attuato la misura e ne ha chiesto l'eliminazione nell'addendum al Pnrr. L'esecutivo si sarebbe impegnato a sostituire il pagamento dei pedaggi con altre misure alternative per l'ambiente e il risparmio energetico, principalmente basate sul trasporto ferroviario. Nella bozza consultata da "El Pais", tra di esse si indica "l'obbligo di attuare un programma per lo sviluppo di autostrade ferroviarie in quei corridoi in cui è fattibile e vi è un interesse commerciale nel loro sviluppo". Come seconda alternativa si cita la volontà di "sviluppare un programma di sostegno per il trasporto ferroviario di merci, che comprenderà misure di incentivazione per il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia e la promozione della modernizzazione e dell'innovazione nel settore del trasporto ferroviario". (Spm)