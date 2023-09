© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 71 per cento dei francesi sostiene che i flussi migratori in arrivo nel Paese siano troppo elevati. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal centro studi Confrontations Europe e dall'istituto Viavoice. Un francese su due si dice contrario all'immigrazione legale di persone non europee all'interno dell'area dei 27 Paesi membri.(Frp)