Scuola: Marti-Sasso (Lega), bene monitoraggio per istituzione organico aggiuntivo Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione e del Merito "ha avviato un importante monitoraggio, fondamentale per l'istituzione di un organico aggiuntivo del personale Ata. In particolare, si chiede alle singole scuole di indicare le proprie esigenze specifiche. Si tratta di un primo finanziamento di 50 milioni di euro che, unitamente alle risorse provenienti da Agenda Sud, dovrebbe garantire l'assorbimento dell'ex organico Covid e l'utilizzo fino al 31 dicembre. La Lega è al lavoro fin da adesso per reperire le risorse necessarie alla proroga dei contratti fino al termine delle attività scolastiche". Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Roberto Marti e Rossano Sasso, rispettivamente presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e capogruppo in commissione Cultura alla Camera.(Com)