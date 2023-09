Lavoro: Cisal, sanzionare chi non rinnova i contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna prevedere forme sanzionatorie per quei datori che non rinnovano i contratti di lavoro scaduti. Sarebbe giusto introdurre, in caso di contratto scaduto da oltre un anno, l’obbligo di pagare a tutti i lavoratori un indennizzo, allineato all’inflazione, che vada oltre la mera 'vacanza contrattuale'". Lo ha detto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, al Consiglio nazionale Failp Cisal in corso a Rimini. "In questo momento una misura del genere sarebbe più necessaria di ogni altro intervento e, probabilmente, renderebbe molto relativa ogni discussione sul salario minimo", ha aggiunto. (Rin)