Moldova: presidente Sandu all'Onu chiede il ritiro delle truppe russe in Transnistria

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha chiesto dalla tribuna dell'Assemblea generale dell'Onu il ritiro incondizionato delle truppe russe illegalmente di stanza nella regione della Transnistria. Sandu ha parlato di una guerra ibrida che la Federazione Russa conduce in Moldova e dell'ingerenza di Mosca nei processi politici nazionali. "Oggi la Moldova è più forte e più resiliente rispetto a un anno fa. Rimaniamo fermi nella nostra fede in un futuro democratico e rimaniamo fermi nella nostra solidarietà con l'Ucraina che si oppone alla brutale guerra della Russia. "La Russia ha collaborato con gruppi criminali per destabilizzarci. Tra i loro strumenti ibridi figurano il ricatto energetico, il sostegno al separatismo, gli attacchi informatici e le campagne di disinformazione. Mosca ha cercato di rovesciare il governo democraticamente eletto, ma ogni volta ha fallito. Sappiamo che ci riproverà alle prossime elezioni, cercherà di minare la capacità dei cittadini di fare le proprie scelte democratiche. Questa minaccia non riguarda solo noi, molti Paesi avvertono interferenze straniere e attacchi ibridi nei loro processi democratici", ha detto Sandu. (Was)