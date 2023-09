Agroalimentare: Azione, fare fronte subito a difficoltà vendemmia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azione è netta nella richiesta e raccoglie le grandi difficoltà avute dalle aziende vinicole italiane quest'anno. Questa è stata un'annata difficile per il vigneto italiano, con gravi problemi causati da attacchi di peronospora che hanno compromesso le produzioni soprattutto al Centro Sud, ma con perdite a macchia di leopardo anche al Nord. Le situazioni atmosferiche svantaggiose hanno abbassato le rese fino al 40 percento, in una stagione che ha visto anche molte zone colpite da eventi eccezionali. Il vino non solo è un vanto per il Paese, esportando il made in Italy in tutto il mondo, ma anche una filiera produttiva che genera milioni di posti di lavoro. E' impensabile, quindi, che non ci siano forme di tutela. Per questo il partito di Carlo Calenda raccoglie le difficoltà dei produttori e si farà promotore di azioni parlamentari a loro tutela". Lo affermano, in una nota congiunta, gli esponenti del gruppo agricoltura di Azione. (Com)