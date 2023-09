Medio Oriente: "Wsj", Usa e Israele vogliono dotare l'Arabia Saudita di capacità di arricchimento dell'uranio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington e Riad negoziano già da tempo il perimetro di un accordo per il riconoscimento di Israele da parte dell'Arabia Saudita in cambio dell'assistenza allo sviluppo del nucleare civile in Arabia Saudita. Il complesso accordo in fase di negoziazione includerebbe anche concessioni all'autorità palestinese, come riferito alla fine del mese scorso proprio dal "Wall Street Journal", e una serie di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti. Il quotidiano sottolinea che un accordo tra Washington e Israele per lo sviluppo del comparto nucleare in Iran costituirebbe una svolta rispetto alla pluridecennale politica di Washington tesa a impedire lo sviluppo delle capacità nucleari nei Paesi del Medio Oriente. (segue) (Was)