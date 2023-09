Thailandia: parlamento prepara ulteriore passo indietro su legalizzazione cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Thailandia si prepara ad approvare una legge che ponga ulteriori limiti al consumo di cannabis limitandolo agli scopi terapeutici e di ricerca, un anno dopo la legalizzazione della sostanza senza adeguate misure regolatorie. Lo scorso anno la Thailandia è diventata il primo Paese del Sud-est asiatico a decriminalizzare la cannabis, in un contesto segnato però sin dal principio da una forte incertezza regolatoria. La nuova legge discussa dal parlamento andrà a normare un settore che secondo stime interne raggiungerà un fatturato di 1,2 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi anni: nei mesi scorsi, negozi di cannabis sono sorti a Bangkok e nei centri turistici del Paese, come l'isola di Phuket. Saritpong Kiewkong, del partito Bhumjaithai (Orgoglio thai), ha anticipato però che sulla base delle nuove disposizioni "la cannabis sarà per uso medico e di ricerca. Non c'è politica per il consumo ricreativo", ha avvertito il deputato. (Fim)