Libano: spari fuori dall’ambasciata Usa a Beirut, nessun ferito

- Un’automobile di modello Pathfinder è passata ieri sera davanti alla sede dell’ambasciata degli Stati Uniti nel quartiere di Awkar, a Beirut, in Libano, e dall’interno della vettura sono stati sparati colpi d’arma da fuoco verso l’entrata principale, colpendo un veicolo militare della rappresentanza diplomatica. Lo ha riferito il sito di informazione “Lebanon 24” (che appartiene al primo ministro uscente, Najib Miqati), aggiungendo che la sparatoria non ha causato vittime né feriti. Dalle prime indagini è risultato che i colpi sono stati sparati con un Kalashnikov. Le autorità hanno immediatamente intensificato le misure di sicurezza nell’area dell’ambasciata e la strada sulla quale affaccia l’ingresso principale è stata chiusa. Lo scorso 18 aprile l’ambasciata statunitense ha commemorato il 40mo anniversario dell’attacco suicida contro la sua sede, nel quale persero la vita 63 persone e di cui Washington aveva attribuito la responsabilità al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Alla cerimonia, assieme all’ambasciatrice, Dorothy Shea, hanno preso parte il personale dell’ambasciata e le famiglie delle vittime. “Quarant’anni dopo l’attentato suicida, Gli Usa restano determinati a portare avanti i loro sforzi per sconfiggere i terroristi ovunque si trovino”, aveva dichiarato Shea. Dopo l’attentato, la rappresentanza diplomatica era stata trasferita nel quartiere di Awkar, a maggioranza cristiana, ma questa sede era stata colpita il 20 settembre 1984, mentre era ancora in corso la guerra civile nel Paese. Anche di quest’ultimo attacco era stato accusato Hezbollah. (Lib)