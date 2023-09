Iraq: scontri tra militari turchi e militanti del Partito dei lavoratori dei Kurdistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricorda il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadeed”, nell’ultima settimana la Turchia ha intensificato le operazioni dell’artiglieria e le incursioni degli elicotteri nelle aree a ridosso dei suoi confini, soprattutto nel distretto di Amadiya, sempre nel governatorato di Dohuk. Nella serata del 19 settembre, gli scontri tra l’artiglieria turca e i militanti del Pkk nei dintorni della città di Amadiya (capoluogo dell’omonimo distretto) sono durati oltre tre ore, causando incendi sui terreni agricoli. Lo scorso 24 agosto, il ministero degli Esteri turco, Hakan Fidan, in visita ufficiale a Erbil (dopo la prima tappa del suo tour iracheno, che era stata Baghdad), aveva assicurato che la Turchia avrebbe cooperato con il governo federale di Baghdad e con quello regionale del Kurdistan iracheno per eradicare le cellule del Pkk. (segue) (Irb)