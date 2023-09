Iraq: “sostegno” e “rammarico” dall’Ue per l’attacco all’aeroporto di Arbat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha espresso il proprio “rammarico per la perdita di vite umane a causa dell’attacco all’aeroporto di Arbat”, nel sud-est del governatorato di Sulaymaniyah, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla missione dell’Ue in Iraq, sul suo profilo ufficiale sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). “Sostenere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Iraq è stato e resterà in primo piano tra le preoccupazioni di politica estera dell’Unione europea”, si legge ancora nel comunicato. Lo scorso lunedì, 18 settembre, un drone di origine sconosciuta, di cui successivamente Baghdad ha dichiarato la provenienza turca, aveva attaccato l’aeroporto di Arbat, ferendo tre agenti del Servizio antiterrorismo, controllato dall’Unione patriottica del Kurdistan (Puk), che Ankara considera legato al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco). L’indomani, infatti, il portavoce delle Forze armate irachene, Yehya Rassool, aveva condannato l’attacco, affermando che il drone proveniva dallo spazio aereo turco. L’Iraq, aveva aggiunto Rassool, “si riserva il diritto di porre fine a tali violazioni”. (Beb)