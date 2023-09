Kazakhstan: vicepremier Nurtleu partecipa a ministeriale Csto a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Affari esteri del Kazakhstan, Murat Nurtleu, ha partecipato ieri a New York a un incontro di lavoro dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva (Csto). Il ministro ha informato i colleghi in merito alle posizioni del Kazakhstan nei confronti delle differenti attività dell'organizzazione. I partecipanti all'incontro hanno confermato l'impegno a sviluppare ulteriormente la cooperazione Csto-Onu reciprocamente vantaggiosa. (Res)