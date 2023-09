Usa: uomo precipita con l'auto da un ponte crollato, familiari fanno causa a Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo del North Carolina, negli Stati Uniti, è morto precipitando con la sua auto da un ponte crollato mentre seguiva le indicazioni stradali fornite da Google Maps, e i suoi familiari hanno deciso di intentare causa per negligenza al colosso tecnologico Google. Lo riferisce la stampa Usa, precisando che l'incidente risale a un anno fa: lo scorso 30 settembre 2022 il 47enne Philip Paxson, un rivenditore di apparecchi medici, stava guidando verso casa a Hickory nel pieno della notte, dopo aver partecipato alla festa di compleanno della figlia maggiore, quando il suo fuoristrada è piombato in un torrente innevato. L'uomo è morto annegato a bordo della sua autovettura. Secondo i familiari, che a un anno di distanza dall'incidente hanno deciso di avviare l'azione legale contro Google, l'uomo non aveva familiarità con la zona in cui guidava, e si era affidato alle indicazioni di Google Maps, che lo aveva indirizzato attraverso il ponte crollato un decennio prima e mai riparato. I familiari di Paxson hanno fatto causa anche ai responsabili della viabilità locale per la totale assenza di indicazioni di pericolo e barriere. (Was)