Usa: primarie repubblicane, Ramaswamy supera DeSantis nelle intenzioni di voto

- L'imprenditore di origini indiane Vivek Ramaswamy è salito al secondo posto per percentuale di gradimento tra i candidati alle primarie del Partito repubblicano per la Casa Bianca, in un sondaggio pubblicato ieri dall'emittente televisiva "Cnn". Ramaswamy, in crescita da settimane nei sondaggi di gradimento, ha superato per la prima volta il governatore della Florida Ron DeSantis, collocandosi alle spalle dell'ex presidente Donald Trump, che resta saldamente al primo posto nelle intenzioni di voto dell'elettorato conservatore. Continua invece a perdere terreno DeSantis, inizialmente ritenuto la vera alternativa a Trump, ma relegato nell'ultimo sondaggio soltanto al quinto posto: secondo la "Cnn", il governatore della Florida ha perso il sostegno di molti elettori moderati, passando dal 26 per cento delle preferenze lo scorso luglio ad appena il 6 per cento. Il sondaggio attribuisce a Trump il sostegno del 39 per cento degli elettori repubblicani. (Was)