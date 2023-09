Iraq-Iran: premier Sudani a presidente Raisi, Baghdad rifiuta minacce a sovranità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq rifiuta qualsiasi minaccia che possa compromettere la propria sovranità e la propria sicurezza. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, al presidente iraniano, Ebrahim Raisi, durante un incontro tenuto a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, citando un comunicato stampa del primo ministro iracheno. Sudani ha quindi sottolineato l’importanza di consolidare le relazioni tra i due Paesi in diversi settori, “nell’interesse dei due popoli vicini”, e la necessità di “portare a termine i progetti comuni”, come la ferrovia per il trasporto di passeggeri tra Iraq e Iran. Il primo ministro iracheno, inoltre, ha assicurato che Baghdad “non consentirà mai che il suo territorio sia utilizzato per attaccare i Paesi vicini”, aggiungendo che qualsiasi problema con questi ultimi “deve essere affrontato con il dialogo, al fine di pervenire a soluzioni efficaci”. Da parte sua, Raisi ha ringraziato l’Iraq per l’ospitalità dimostrata nei confronti dei pellegrini iraniani in visita nei luoghi santi dell’islam sciita presenti in territorio iracheno, ponendo l’accento sull’importanza “che i responsabili dei due Paesi si impegnino per consolidare le relazioni economiche e commerciali e innalzarle di livello, mediante iniziative bilaterali”. Infine, il presidente iraniano ha ringraziato Baghdad delle misure adottate per risolvere i problemi di sicurezza ai confini tra la Repubblica islamica e la Regione autonoma del Kurdistan iracheno. (segue) (Res)