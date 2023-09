Iraq-Iran: premier Sudani a presidente Raisi, Baghdad rifiuta minacce a sovranità e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, intanto, ha confermato ieri che l’Iraq ha adempiuto agli impegni previsti dall’accordo di sicurezza concluso dai due Paesi alla fine di agosto. Come ha riferito l’agenzia di stampa “Shafaq”, citando un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter) dal ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, i gruppi curdi di opposizione al governo di Teheran sono stati trasferiti in cinque campi all’interno della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il capo della diplomazia di Teheran, infatti, ha incontrato l’omologo iracheno, Fuad Hussein a New York, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, confermando che anche il disarmo dei gruppi curdi stava avvenendo secondo i termini dell’accordo. Il 19 settembre, scadenza fissata per il trasferimento dei gruppi curdi lontano dal confine tra i due Paese, il Comitato supremo per l’applicazione dell’accordo di sicurezza con l’Iran, istituito da Baghdad e Teheran, aveva diramato un comunicato stampa, nel quale accertava che l’intesa era stata rispettata, “grazie agli sforzi congiunti del governo federale, del governo regionale (del Kurdistan iracheno, ndr)”. (Res)