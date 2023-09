Iraq: autorità di Erbil smentiscono accuse Turchia su “esplosione” all’aeroporto di Arbat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro del Governo regionale del Kurdistan iracheno, Qubad Talabani, ha smentito le accuse del ministero degli Esteri turco, secondo il quale l’“esplosione” udita il 18 settembre all’aeroporto di Arbat, a Sulaymaniyah, è stata causata da un’esercitazione congiunta tra le forze di sicurezza, legate al partito dell’Unione patriottica del Kurdistan (cui appartiene lo stesso Talabani) e “terroristi” delle Unità di protezione popolare (Ypg, siriane) e del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, turco). Come ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, Talabani ha discusso della questione con il rappresentante dell’Unione europea a Erbil, Torkild Byg, sottolineando che al momento dell’esplosione all’interno dell’aeroporto erano presenti solo le forze antiterrorismo. Da parte sua, Byg ha condannato duramente “il bombardamento dell’aeroporto di Arbat”, auspicando che “eventi simili non si ripetano in futuro”. (Irb)