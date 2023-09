Ucraina: attacco notturno russo causa 2 vittime a Kherson, sette persone ferite a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte diverse città ucraine sono state colpite da missili russi: gli attacchi hanno provocato la morte di due persone a Kherson, nel sud del Paese, e il ferimento di altre sette a Kiev a causa del crollo di alcuni detriti. Il bilancio dei feriti, tuttavia, non si ferma alla sola capitale ucraina ma coinvolge anche il resto del Paese. "L'esercito russo ha bombardato le zone residenziali di Kherson (...) Al momento, siamo a conoscenza della morte di due civili", ha scritto Prokudin su Telegram, aggiungendo che quattro persone sono state trasferite in ospedale, di cui una in gravi condizioni, mentre una quinta è stata curato in loco. Successivamente Prokudin ha specificato che le due vittime erano uomini di 29 e 41 anni che vivevano in un condominio. Nella notte diverse città ucraine sono state prese di mira dagli attacchi russi, tra cui la capitale, dove sette persone sono rimaste ferite, secondo il sindaco Vitali Klitschko. "Secondo informazioni dettagliate fornite dai medici, nel quartiere di Darnitskyi sette persone sono rimaste ferite. Tre di loro sono ricoverate in ospedale. Quattro sono state curate sul posto", ha scritto Klitschko su Telegram, precisando che tra loro c'è anche una bambina di nove anni. Anche il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiï Popko, ha riferito su Telegram che i detriti dei missili russi abbattuti sono caduti nei quartieri di Golosiivskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi e Desnyanskyi. “Più di 20 obiettivi nemici sono stati distrutti dalla difesa aerea”, ha aggiunto Popko in un altro messaggio su Telegram, affermando che la Russia ha effettuato l’attacco notturno utilizzando “missili da crociera”. (segue) (Kiu)