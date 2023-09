Ucraina: attacco notturno russo causa 2 vittime a Kherson, sette persone ferite a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono rimaste ferite anche nella città di Cherkasy, a sud di Kiev, dopo che un albergo è stato colpito da un missile, ha detto su Telegram il ministro dell’Interno Ihor Klymenko, aggiungendo che anche la regione di Rivne (nel nord ovest del Paese) ha subito danni. Bombardamenti anche nella città orientale di Kharkiv, nei pressi del confine russo, secondo quanto comunicato dal sindaco Igor Terekhov, che ha riferito di due feriti ricoverati in ospedale. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Synyehubov, ha contato "sei attacchi (...) specificamente nel quartiere di Slobidskyi" che hanno provocato diversi danni ad alcune infrastrutture civili. È stata colpita anche la regione di Leopoli, nel nord ovest dell’Ucraina, stando a quanto annunciato dal governatore Maksym Kozytskyi, secondo cui tre missili hanno colpito Drohobych. Kozytskyi, tuttavia, non ha specificato per il momento se vi siano vittime o feriti. (Kiu)