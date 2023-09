Siria: quattro miliziani fazione filo-turca uccisi in attacco Consiglio militare di Manbij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro miliziani della fazione armata filo-turca Sultan Murad sono stati uccisi in un attacco sferrato dal Consiglio militare di Manbij contro le loro postazioni militari nella campagna di Aleppo, nel nord-est della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Il Consiglio militare di Manbij, legato alle Forze democratiche siriane (Fds), si è infiltrato nella notte nelle postazioni del gruppo armato Sultan Murad, che appartiene all’Esercito nazionale siriano (Esl, coalizione di milizie affiliate ad Ankara), nella campagna di Al Bab, a nord-est di Aleppo. Contestualmente, le Forze armate turche hanno bombardato i villaggi di Tal Jijan, Harbel e Sheikh Issa, nella campagna nord di Aleppo. Ieri, l’artiglieria turca, in coordinamento con le fazioni armate ad essa affiliate, aveva bombardato a colpi di mortaio i villaggi di Al Yashli, Al Dandaniya e Al Farat, nella campagna di Manbij, a est di Aleppo, mentre erano in corso scontri armati tra l’Esl e le Fds nei pressi della vicina città di Jarabulus. (Lib)