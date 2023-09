Ucraina-Polonia: la disputa sul grano si intensifica, Varsavia annuncia lo stop alle forniture di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha interrotto le forniture di armamenti all’Ucraina e si sta concentrando sulla necessità di rafforzare il proprio arsenale militare. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, in relazione alla disputa fra Varsavia e Kiev sulle esportazioni agricole dell'Ucraina. "Non trasferiamo più armi all'Ucraina, perché ora stiamo armando la Polonia con armi più moderne", ha detto Morawiecki in un'apparizione sull’emittente televisiva polacca “Polsat”. "Se non vuoi restare sulla difensiva, devi avere qualcosa con cui difenderti", ha aggiunto Morawiecki, insistendo, però, sul fatto che la mossa non dovrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'Ucraina. I commenti di Morawiecki seguono quelli del sottosegretario per la comunità polacca all’estero e gli affari europei, Szymon Szynkowski, secondo cui, le azioni dell'Ucraina – che sarebbe pronta a intentare un contenzioso legale contro Varsavia in relazione all’embargo sui cereali – influiscono negativamente sull'opinione pubblica polacca. Tali dichiarazioni sono arrivate dopo che la Commissione europea la scorsa settimana si è attivata per consentire le vendite di grano ucraino in tutto il blocco comunitario, ponendo fine alle restrizioni sulle importazioni che cinque Paesi orientali dell’Ue – Polonia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Romania – avevano adottato per proteggere i loro agricoltori. (segue) (Vap)