Ucraina-Polonia: la disputa sul grano si intensifica, Varsavia annuncia lo stop alle forniture di armamenti (2)

- Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno risposto alla mossa della Commissione imponendo divieti unilaterali sulle importazioni di grano ucraino , in evidente violazione delle regole del mercato interno dell'Ue. Kiev ha reagito intentando azioni legali contro i tre Paesi presso l’Organizzazione mondiale del commercio. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato in modo velato questi divieti imposti sui cereali, parlando da New York all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "È allarmante vedere come alcuni in Europa, alcuni dei nostri amici in Europa, mettono in scena la solidarietà in un teatro politico, proponendo un thriller fuori dal comune. Potrebbe sembrare che recitino un ruolo proprio, ma in realtà stanno aiutando a preparare il terreno per un attore moscovita”. Anche se Zelensky non ha specificamente citato Polonia, le autorità di Varsavia hanno convocato in risposta l’ambasciatore di Kiev presso il ministero degli Esteri. (segue) (Vap)