Ucraina-Polonia: la disputa sul grano si intensifica, Varsavia annuncia lo stop alle forniture di armamenti (3)

- Nel suo intervento a “Polsat”, il premeir polacco Morawiecki ha anche lanciato un "avvertimento" alle "autorità ucraine", spiegando che "se dovessero intensificare il conflitto in questo modo, aggiungeremo altri prodotti al divieto di importazione in Polonia. Le autorità ucraine non capiscono fino a che punto L’industria agricola polacca è stata destabilizzata”. La Polonia è nel bel mezzo di una campagna elettorale molto tesa in vista delle consultazioni politiche previste il mese prossimo, con il partito di governo di Diritto e Giustizia (PiS) che sta giocando tutte le sue carte per restare alla guida del Paese. (Vap)