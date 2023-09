Usa: Casa Bianca annuncia circa 500mila permessi temporali a migranti dal Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che offrirà a 472 mila migranti venezuelani la possibilità di usufruire un permesso di residenza e lavoro per 18 mesi. La misura, annunciata mercoledì dal dipartimento per la Sicurezza interna, è valida per i venezuelani che si trovano negli Stati Uniti da prima del 31 luglio del 2023. La decisione di rinnovare lo Status di protezione temporale (Tps) è stata presa per "la crescente instabilità e mancanza di sicurezza in Venezuela", ha detto il segretario Alejandro Mayorkas. Il programma di protezione temporale, di cui al momento usufruiscono circa 242 mila persone, è stato pensato dal Congresso come aiuto ai migranti che per cause naturali, conflitti armati o altre ragioni eccezionali, non possono fare un ritorno sicuro in patria. Nel caso del Venezuela, la misura è stata adottata per la prima volta nel 2021. L'amministrazione del presidente Biden avverte comunque che la misura non è valida per le persone arrivate negli Usa dopo il 31 luglio e per coloro che non rispettino altri criteri che verranno chiariti in seguito. La decisione arriva dopo settimane di pressione sulla Casa Bianca esercitata da sindaci e parlamentari, in gran parte democratici, a fronte di un aumento del numero di migranti e delle conseguenti necessità di accoglienza e gestione dei flussi a carico delle amministrazioni locali. (Was)