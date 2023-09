Indonesia: parlamento approva legge di bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Indonesia ha approvato oggi la proposta di legge di bilancio per il 2024 presentata dal governo del presidente Joko Widodo. Per il prossimo anno - l'ultimo di Widodo da capo dello Stato - il governo prevede una spesa complessiva di 216,06 miliardi di dollari, con un disavanzo pari al 2,29 per cento del prodotto interno lordo. La legge di bilancio si basa su una previsione di crescita dell'economia del 5,2 per cento, un decimo di punto percentuale in più rispetto alla previsione per il 2023. (Fim)