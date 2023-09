Imprese: Webuild, definito pricing nuove obbligazioni per 450 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente della società, anche attraverso il riacquisto, da parte della società di parte delle seguenti obbligazioni denominate: “€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 500 milioni di euro (le “Obbligazioni 2024”) e “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 750 milioni di euro (le “Obbligazioni 2025”), ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla società in data 18 settembre 2023; e per scopi generali del gruppo Webuild. L’importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni è pari a 450 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 98,982 per cento del loro valore nominale. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 27 settembre 2028 e la relativa cedola annuale è del 7 per cento. I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 100 investitori, ed una richiesta pari a circa due volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre l’85 per cento del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania. (segue) (Rin)