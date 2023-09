Imprese: Webuild, definito pricing nuove obbligazioni per 450 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emissione delle nuove obbligazioni permette a Webuild di gestire con notevole anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate, prevista a ottobre 2024. L’operazione, infatti, contribuisce ad ottimizzare il profilo del debito corporate, estendendone la durata media. Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global exchange market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L’emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 27 settembre 2023 e l’acquisto delle obbligazioni 2024 e delle obbligazioni 2025 di cui la società accetti la adesione all’offerta di acquisto è previsto per il 29 settembre 2023. BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB), Natixis e UniCredit agiscono in qualità di Joint Lead Managers. (Rin)