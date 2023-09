Russia-Iran: comandante Usa, “preoccupante” cooperazione militare tra Mosca e Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale statunitense Alexus Grynkewich, a capo del Comando centrale delle forze aeree Usa ha definito preoccupante la cooperazione militare tra Russia è Iran, in particolare per quanto riguarda la fornitura di armi. Lo ha dichiarato lo stesso Grynkewich, durante una conferenza stampa tenuta ieri all’ambasciata degli Usa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, come riferisce il quotidiano “The National”. “Credo vi sia un rischio nel fatto che (…), mentre la Russia riceve droni dall’Iran e li modifica, parte della tecnologia sia condivisa nuovamente con l’Iran, conferendo a quest’ultimo capacità aggiuntive”, ha dichiarato il generale statunitense. “Vedo le implicazioni di tale relazione manifestarsi in Siria”, ha aggiunto, “chi avrebbe mai pensato che la Federazione Russa potesse aver bisogno dell’Iran per le capacità militari?”. “Questo significa che in realtà la Russia deve qualcosa all'Iran. Sono preoccupato per il livello di collaborazione che potrebbe verificarsi”, ha continuato. Finora, Mosca ha ricevuto centinaia di droni Shahed-136, detti “droni kamikaze”, e Mojaher dall’Iran per la guerra in Ucraina. Inoltre, droni di minori dimensioni, come i Qasef, sono stati inviati da Teheran alla milizia sciita yemenita degli Houthi. (Res)