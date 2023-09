Africa: Meloni, Onu deve dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno il “dovere di dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani”, rifiutando “ogni ipocrisia su questo tema”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. Facendo riferimento a chi organizza la tratta dell’immigrazione illegale di massa, la presidente ha affermato che “una organizzazione” che ha nel suo atto fondativo “la fede nella dignità e nel valore della persona umana” non può “voltarsi dall’altra parte di fronte a questo scempio”. “Davvero possiamo fingere di non vedere che oggi al mondo non esiste attività criminale più profittevole del traffico di migranti? Davvero questa Assemblea, che in altri tempi ebbe un ruolo fondamentale nel debellare definitivamente quel crimine universale che era la schiavitù, può tollerare che torni oggi sotto altre forme, che si continui a mercificare la vita umana, che vi siano donne portate in Europa a prostituirsi per ripagare debiti enormi contratti con i trafficanti?”, ha chiesto la presidente. (Was)